Arabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı - Son Dakika

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Zanlının kız arkadaşı E.D. de mağdur A.P.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak şüpheli ile buluşmasını sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüpheli C.B'yi, Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda aracında bulunan kan izlerini temizletmek istediği esnada suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri,12 Şubat'ta silahla yaralanan bir kişinin seyir halindeki araçtan atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Esenyurt 'ta otomobilinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.

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