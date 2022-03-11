Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
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Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı

11.03.2022 16:56

Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı İstanbul genelinde araç kiralama büroları açarak vatandaşlardan aldıkları depozitoları geri iade etmeyip dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul genelinde araç kiralama büroları açarak vatandaşlardan aldıkları depozitoları geri iade etmeyip dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı 6'sı tutuklandı.

İstanbul genelinde son aylarda meydana gelen bazı vatandaşların yaşadığı dolandırıcılık konusu olan " depozitomu geri vermediler", şikayetleri üzerine Polis çalışma başlattı. Dolandırıcılar, sahte bir araç kiralama ofisi kurarak internet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında araç kiralama ilanları verip kandırdıkları vatandaşlardan, provizyon adı altında paralarını alarak geri vermedikleri öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi cezaevine sevk edildi. Yapılan ikinci operasyon da ise yaklaşık 80 kişiyi dolandırıldığı ileri sürülen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden toplam 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ruhsat tabanca ele geçirildi.

Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı
Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı
Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı
Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı
Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı

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İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç kirama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika


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