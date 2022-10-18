Son dakika haberleri! Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

18.10.2022 15:26
Son dakika haberleri! Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Erzincan'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi Caddesi üzerinde park halinde bulunan aracın motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin motorunda sıkıştığını gören itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Hareket kabiliyetini kaybetmemiş olan kediyi kurtarmaya çalışan ekipler kediye zarar vermeden kendinin çıkmasını sağladı. Araçtan hızla çıkan kedi korkudan hemen olay yerinden uzaklaştı ve doğal yaşamına devam etti.

Çevrede ki esnaf ve vatandaşlar itfaiye ekiplerinin duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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