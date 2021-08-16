Yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki tır şoförü, cadde üzerinde başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yol şoförü olan 48 yaşındaki Süleyman Şahin, İstanbul seferinden döndükten sonra kullandığı tırı Nizip ilçesinde park etti. Park ettiği aracından inen Süleyman Şahin, yemek yemek için yolun karşısında bulunan lokantaya gitmek isterken, cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Süleyman Şahin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağırlaştı, sevk sırasında hayatını kaybetti

Nizip Devlet Hastanesi'nde durumu daha da ağırlaşan Süleyman Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında kalbi duran talihsiz adam, ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, tır şoförünün ölümüne neden olan aracın sürücüsü gözaltına alındı.