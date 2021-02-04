Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

04.02.2021 17:45

Gelen son dakika haberine göre Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti Samsun'da otomobiliyle yoldan çıkarak 202 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.

Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da otomobiliyle yoldan çıkarak 202 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Dinçer idaresindeki 55 SS 674 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 202 metrelik uçurmadan yuvarlandı. Aracıyla yuvarlanırken parçaları 200 metrelik mesafeye saçıldı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü 3 çocuk babası 36 yaşındaki Ersin Dinçer, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası aracın etrafa saçılan parçaları vatandaşlar tarafından çuvallara doldurularak toplandı. Araç ise yuvarlandığı yerden iş makinesi yardımıyla çekilerek kaldırıldı.

Şabanoğlu Mahallesi Muhtarı Nihat Kırcalı aracın 202 metre şarampole yuvarlandığını belirterek, aynı yerde başka kaza olmaması için yetililerden yol kenarına bariyer yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Tekkeköy, Otomobil, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Aracıyla 202 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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