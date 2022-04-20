Son dakika haberleri! Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası

20.04.2022 11:49
Son dakika haberleri! Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası

Son dakika haber: İstanbul Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ihtarına uymayarak kaçarken uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sanık, 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ihtarına uymayarak kaçarken uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sanık, 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Önder Çınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki Kadir Aykutluğ ile şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesi de duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Çınar, 11 aydır cezaevinde vicdan azabı çektiğini, vefat eden kişi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Müşteki Kadir Aykutluğ, sanığın aracı kasten üzerlerine sürdüğünü öne sürerken, maktul Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan da merhum oğlunun bu yaz evlenmeye hazırlandığını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Önder Çınar'ı, Kansu Turan'ı "olası kastla öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırarak, cezayı, sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 18 yıl 4 aya indirdi.

Çınar'ı, Kadir Aykutluğ'a karşı "kasten yaralama" suçundan 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, olayı silahtan sayılan araçla işlediğini göz önüne alarak cezayı 12 aya çıkardı.

Mahkeme, sanığın eylemini "olası kastla" işlemesi nedeniyle cezasını önce 8 aya, cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak 6 ay 20 gün hapse indirdi.

Sanık Çınar'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçileri Kansu Turan ve Kadir Aykutluğ'un Küçükçekmece istikametinde uygulama noktasında görevlerini ifa ettikleri anlatılarak, sanık Önder Çınar'ın, kullandığı araçla Turan ile Aykutluğ'a çarptığı aktarılmıştı.

Ağır yaralanan Kansu Turan'ın hastanede hayatını kaybettiği, Kadir Aykutluğ'un ise yaralandığı belirtilen iddianamede, sanık Çınar'ın ise 1,55 promil alkollü olduğu kaydedilmişti.

Sanığın yetkili memurların "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada aracın hızını virajlara girerken azaltmayıp yaya olarak bulunan kişilere çarptığı belirtilen iddianamede, Çınar'ın mağdurların ölebileceğini öngörmesine rağmen meydana gelecek neticeyi kabullendiğinin anlaşıldığı ve eyleminin olası kastla işlendiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Önder Çınar'ın "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Küçükçekmece, Mahkeme, Bekçi, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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