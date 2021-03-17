Son dakika haberleri... Aracıyla köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olan doktorun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Maltepe'de, uyuyan köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Birsen Ocaklı ile avukatı katıldı. Duruşmada, "Max" isimli köpeği sahiplenen müşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, bilirkişilerce olay anı içeren görüntü kayıtlarının incelenmesine ilişkin hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa yazdırdı.

Bilirkişi raporunda, 14 Mayıs 2020 tarihine ait görüntü kaydında, yolda park halinde duran beyaz renkli bir aracın yaklaşık 3-4 metre önünde bir köpeğin yerde yatar vaziyette olduğunun izlendiği belirtildi.

Sanığın kullandığı aracın hareket ettikten sonra köpeğin üzerinden geçtiği ve aracın sağ ön tarafının yükseldiği aktarılan raporda, "Aracın sağ ön tekerleğinin köpeğin üzerinden geçtiği, sağ arka tekerleğinin ise köpeğe çarparak kamera görüş alanından çıktığı görülmüştür. Aracın sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği, hiç durmadan veya yavaşlamadan devam ettiği izlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Müşteki Sarıbeyliler'in avukatı, sanığın 3-4 metre önündeki bir hayvanı görmeme ihtimalinin olmadığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ocaklı'nın avukatı da müvekkilinin kasten ve bilerek köpeği ezmediğini savundu.

Söz verilen sanık Birsen Ocaklı ise "30 yıllık meslek onurum doğrultusunda bütün canlıları yaşatmak benim görevim. Kesinlikle kasten bir canlıya zarar vermedim." dedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binasına gittiği ve kendisine ait 5 yaşındaki kangal cinsi köpeğini de hastanenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı anlatıldı.

Müşteki Sarıbeyliler'in daha sonra yanına geldiği köpeğinin yaralı olduğunu fark ettiği aktarılan iddianamede, tedavi amacıyla veterinere götürülen köpekte kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, incelenen video kaydında yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü, bu haliyle köpeğin fark edilmemesinin imkansız olduğu anlatıldı.

Bu şekilde köpeğin ölümüne neden olan sanık Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.