Aracıyla yüksek sesle müzik dinleyince cezadan kaçamadı

Muhabirin ismini soyismini sorduğu vatandaş 'Fena' cevabıyla şaşkına çevirdi

Polis ekiplerince durdurulan kişi, hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de yüksek sesle müzik dinlemekten ceza yedi

SAKARYA - Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeni ile getirilen 9 saatlik kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan bir vatandaş ceza yemekten kurtulamadı. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de yüksek sesle müzik dinlemekten 2 ayrı ceza yiyen vatandaş, muhabirin ismini ve soy ismini sorduğu esnada verdiği 'Fena' cevabı ile adeta şaşkına çevirdi.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Tüm Türkiye'de ise 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kısıtlamalar kapsamında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Yeni Cami önünde kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan Levent B. isimli vatandaşı polis ekipleri durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak ve aracında yüksek sesle müzik dinleyen vatandaşa polis ekipleri 2 ayrı ceza yazdı.

Verdiği cevap şaşkına çevirdi

Polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanan vatandaş aracına yöneldiği esnada ise İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. Yediği ceza sonrasında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Levent B., "Saçma geldi bana biraz, insanların hepsi dışarıda sokakta ama ben ceza yiyorum. Neden çünkü müzik sistemim var diye. Çokta yüksek sesle dinlemiyordum müziği" diyerek bölgeden ayrılmak isterken muhabirin kendisine ismini soy ismini sormasına verdiği 'Fena' cevabıyla ise şaşkınlık oluşturdu.