Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı

31.01.2021 14:18
Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı

Son dakika habere göre YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, filyasyon ekibini taşıyan araç kara saplandı.

YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, filyasyon ekibini taşıyan araç kara saplandı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri, aracı saplandığı yerden çıkardı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde görevli filyasyon ekibi, Yukarı Yahyasaray köyünde yaşayan bir hastaya Covid-19 testi yapmak için sabah saatlerinde ilçe merkezinden yola çıktı. Ancak filyasyon ekibini taşıyan araç, İnönü köyü yakınlarında kara saplandı. Bunun üzerine ekipler, jandarma ve İl Özel İdaresi'ni arayarak, yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri ile bölgeye ulaştı. Kara saplanan araç kurtarılırken, filyasyon ekibine sıcak çay ikram edildi. Öte yandan, Çayıralan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 17 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı
Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı
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Koronavirüs, Çayıralan, Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Araçları kara saplanan filyasyon ekibini jandarma kurtardı - Son Dakika


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