Ortaca'nın tatil beldesi Dalyan'a seyir halinde olan 81 ACE 071 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Ortaca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Dalyan, Ortaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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