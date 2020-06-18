Son dakika haberleri: Araklı'da, sel felaketinin yıl dönümünde dualarla anma - Son Dakika

TRABZON'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'daki sel afetinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Trabzon 'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde geçen yıl 18 Haziran'da şiddetli sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere , biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) cenazeleri bulunamadı. Sel felaketinde 11 bina yıkılırken, 13 bina da tahliye edilerek yıkımı sağlandı. Yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü Çamlıktepe'de mağdur olan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede konut yapımına başlandı.

Felaketin yıl dönümünde Çamlıktepe Mahallesi sakinlerinin bir kısmı, ilçeye taşınırken bir kısmı da şehirden ayrıldı. Acı olayın yıl dönümünde bir araya gelen sel mağdurları, felaketinin yaşandığı yerde kaybettikleri yakınlarını dualarla andı.

Sel felaketinde babası Mehmet Cevahir'i kaybeden Cemal Cevahir (45), "Burada sel felaketi olmadan önce dere yataklarının dolduğunu biz bildirmiştik. Bu derelerin böyle bir felaket getireceği belliydi. Bu olayı yaşadık burada 10 canımız gittiö dedi.

Hamdi Cevahir de akrabalarını anmaya geldiğini belirterek "Burada 10 arkadaşımızı kaybettik. Mahallemizde birkaç defa daha sel olmuştu. Bu sel geliyorum diyordu. Duyarlı olunmadı ve 10 canımızı burada kaybettikö diye konuştu.