Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı - Son Dakika

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlarla arama yaptıkları belirlenen, haklarında ifadeler de olan 8'i muvazzaf, 2'si emekli, 3'ü eski askeri öğrenci 13 asker kökenli şüphelinin de arasında olduğu 23 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.