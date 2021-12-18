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Son dakika haberleri! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 80'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 80'den fazla Husi milis öldürüldü

18.12.2021 17:27
Son dakika haberleri! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 80'den fazla Husi milis öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 80'den fazla milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 80'den fazla milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Yemen'in Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere yönelik 19 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 80'den fazla milisin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, 11 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 80'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 80'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika
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