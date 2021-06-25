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Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

25.06.2021 10:41
Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi, System.String[]

Son dakika haberleri... Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneydoğusuna gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneydoğusuna gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin ise buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu 20 Haziran'da, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü 17 İHA'nın, 23 Haziranda da 4 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Bomba, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika


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