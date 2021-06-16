Son dakika haberleri... Arap Konseyi Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararının infazının engellenmesi için çağrıda bulundu - Son Dakika

Arap Konseyi, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezasının durdurulması için uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yaptı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı ve Arap halklarının demokratik seçim hakkını savunan Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Mısır yargısı tarafından İhvan yöneticileri hakkında verilen "şoke edici kararların şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından idamların infazının engellenmesi için harekete geçmeleri istendi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi ve Abdurrahman el-Berr'in de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 14 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.