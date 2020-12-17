Son dakika haberleri! Arap Konseyi: "Trajediler, Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmedi" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Arap Konseyi: "Trajediler, Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmedi"

17.12.2020 13:33
Son dakika haberleri! Arap Konseyi:

Son dakika gündem haberi... Arap Konseyi, bölge halklarının maruz kaldığı trajedilerin, başarısızlıkların ve çekişmelerin "Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmediğini" belirtti.

Arap Konseyi, bölge halklarının maruz kaldığı trajedilerin, başarısızlıkların ve çekişmelerin "Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmediğini" belirtti.

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 2014 yılında kurulan Arap Konseyi, Tunus'ta bir seyyar satıcının içinde bulunduğu sosyal koşulları protesto etmek için kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği "Arap Baharı"nın 10'uncu yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Merkezi Tunus'ta bulunan ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Baharı devrimleri, uzun yıllar süren eziyet ve zorbalık ile özgürlük, onur ve egemenlik kaybının ardından, Arap halklarının tarihinde yeni bir aşama başlattı." ifadesi kullanıldı.

Halk devrimlerinin hak ettiklerini kazanamamasındaki temel sebebin, ülke içindeki yerel anti-devrimci güçler ile bazı yabancı ülkeler ve eksenlerin desteklediği yolsuzluk lobileri tarafından maruz kaldığı komplolar ve suçlamalar olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge halklarının maruz kaldığı tüm trajediler, başarısızlıklar ve çekişmeler, bu devrimlerin ateşini söndürmedi. Aksine halkın özgürlük, onur ve egemenlik değerlerine olan inancını artırdı."

Açıklamada, bu devrimlerin hayati fonksiyonlarının ve seyrinin, tüm hedeflerine ve haklarına ulaşıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Bölge halklarına "Arap Baharı"nın barışçıl, sivil, demokratik değerleri ile değişim umuduna bağlı kalmaları ve çağrısında bulunan Arap Konseyi, bölge halklarına hitaben "özgürlük, haysiyet ve adalet sloganlarının gerçekleşeceği üçüncü bir dalganın gelişinin kaçınılmaz" olduğunu aktardı.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde, 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.

Bir tür sivil toplum örgütü olan Arap Konseyi, "Arap Baharı" devrimlerini savunmak, bölgedeki demokrasi kültürünü pekiştirmek, geçiş aşamalarını yönetmede tecrübe alışverişinde bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştu.

Arap Baharı, Özgürlük, Tunus, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Arap Konseyi: 'Trajediler, Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmedi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Arap Konseyi: "Trajediler, Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei