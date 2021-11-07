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Son dakika haberleri | Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

07.11.2021 15:18
Son dakika haberleri | Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

Gelen son dakika haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından birçok Arap ülkesi ve uluslararası kuruluştan kınama açıklamaları geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından birçok Arap ülkesi ve uluslararası kuruluştan kınama açıklamaları geldi.

Mısır, Lübnan, Filistin, Ürdün, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Yemen'in yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Arap Birliği ile Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), açıklamalarında, Irak'ın yanında yer aldıklarını belirterek Başbakan Kazımi'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Sisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "devletin istikrarını korumak ve kardeş Irak halkının umutlarını gerçekleştirmek için Iraklı tüm tarafları ve güçleri sükünete, şiddetten uzak durmaya ve dayanışmaya" çağırdı.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati de Kazimi'nin konutuna yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Avn, açıklamasında, "Bu saldırı sadece Kazımi'nin şahsını yönelik değil aynı zamanda ülkenin ulusal birliğini güçlendirmek, ekonomisini etkinleştirmek ve kardeş Irak halkına mutlu bir yaşam sağlamak için sarf edilen çabalar ile Irak'ın güvenlik ve istikrarını da hedef almıştır." ifadesine yer verdi.

Başbakan Mikati de Iraklı mevkidaşını telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mikati, açıklamasında, kardeş Irak'ın güvenlik ve istikrarının devam etmesi yönündeki temennilerini aktardı.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas söz konusu saldırıyı kınayarak, kardeş Irak'la ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Irak'ın güvenliğine, birliğine ve topraklarına yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu; nerede, nasıl ve kim tarafından olursa olsun terörün tüm şekillerini reddettiklerini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Safedi, açıklamasında, "Kardeş Irak'ın Başbakanı Kazımi'ye yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylemi, menfur bir terör suçu, Irak'a ve istikrarına karşı korkakça bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü Bakan, ülkesinin; güvenliğini, istikrarını, vatandaşlarının selametini ve yönetimini hedef alan her türlü eylem karşısında kardeş Irak'ın yanında yer aldığını belirtti.

Katar

Katar "Irak devletini hedef alan terör eylemi" şeklinde nitelendirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın birliği, istikrarı ve egemenliği ile kardeş Irak halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma konularındaki beklentisi karşısında Katar'ın kararlı ve destekleyici tutumu yinelendi.

Kuveyt

Kuveyt de Kazımi'nin maruz kaldığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu girişimin, sadece Kazımi'yi değil aynı zamanda Irak'ın ve kardeş halkının birlik-beraberlik ile tüm alanlarda edindiği başarıları hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in "Iraklıların, ülkelerinin birliğinin kötülüğünü isteyenler karşısında fırsat vermeyeceğine inandığı" aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, Kazımi'yi hedef alan saldırıyı "korkakça terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın; "Irak'ın eski gücüne ve rolüne yeniden kavuşmasını, güvenlik ve istikrarını sağlamlaştırmasını, refahını ve kalkınmasını güçlendirmesini engellemek için boş yere çaba harcayan tüm teröristler karşısında kardeş Irak halkının yanında yer aldığı" vurgulandı.

BAE

Kazımi'nin konutunu hedef alan saldırıyı kınayan BAE, bu terör eylemlerinin, kardeş Irak'ın güven ve istikrarını sarsmayı hedeflediğini; ahlaki ve insani ilkelerle çeliştiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Irak'ta güvenlik ve istikrarın hakim olmasını istediği ve terörle mücadelede kardeş Irak halkının yanında yer aldığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn ise Kazımi'nin konutuna yönelik saldırıyı, "güvenlik ve istikrarı sarsmayı, Irak'ta fitne çıkarmayı hedefleyen terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Bahreyn, terörle mücadelesinde Irak hükümetinin ve halkının yanında yer aldığını teyit etti.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, bu tür terör eylemlerinin, kardeş Irak'ın ulusal kazanımlar sürecini tamamlamasının önünde engel teşkil edemeyeceği kaydedildi.

İİT

Merkezi Cidde'de bulunan İİT, yaptığı yazılı açıklamada Kazimi'ye yönelik saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, bu saldırının, Irak'ın birliğini, güvenliğini ve istikrarını hedef alan bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Useymin, Irak'taki tüm siyasi aktörlere, sükünet ve zorlukların üstesinden gelmek için diyalog yolunu benimseme çağrısında bulundu.

KİK

KİK Genel Sekreteri Nayif Mübarek el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıları kesin bir dille kınadıklarını belirtti.

Güvenlik, istikrar ve topraklarını koruması konusunda Irak'ın ve halkının yanında yer aldıklarını kaydeden Hacraf, Irak'ın güvenliğinin KİK devletlerinin güvenliğinin bir parçası olduğunu aktardı.

Arap Birliği

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Irak Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Ebu Gayt'ın yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Lübnan Başbakanı Mikati'nin de Kazımi ile telefonla görüştüğü aktarılan açıklamada, görüşmelerde, söz konusu saldırının kınandığı; Irak'ın ve halkının yanında durmaya, güvenlik ve istikrarını güçlendirmeye vurgu yapıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca Irak hükümetinin reform ve terörle mücadele alanlarındaki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

UNAMI

Öte yandan UNAMI da söz konusu saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Terör, şiddet ve yasa dışı eylemlerin Irak'ın istikrarını baltalamasına ve demokratik sürecini engellemesine izin verilmemeli." denildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Kazımi'nin, Bağdat Yeşil Bölge'deki konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Terör, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
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