Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.

Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1372 kişinin enfekte olduğu, 1432 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 3 bin 436'ya, vakaların 299 bin 914'e, iyileşenlerin 268 bin 385'e çıktığı ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 442 kişinin enfekte olduğu, 330 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 1379'a, vakaların 39 bin 25'e, iyileşenlerin 27 bin 347'ye çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 495 kişinin enfekte olduğu, 322 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede can kaybının 172'ye, vakaların 46 bin 835'e, iyileşenlerin 43 bin 128'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 kişi virüs nedeniyle öldü, 622 kişi enfekte oldu, 498 kişi ise iyileşti.

Ülkede ölü sayısı 502'ye, vakalar 76 bin 827'ye, iyileşenler 68 bin 633'e çıktı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 456 kişinin enfekte olduğu ve 358 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 124'e, vaka sayısının 22 bin 391'e, iyileşen hasta sayısının da 13 bin 716'ya yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yüzünden 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 456 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 105'e, vaka sayısının 9 bin 337'ye, iyileşenlerin sayısının 2 bin 809'a yükseldiği bildirildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 681'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1069 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 43 bin 558'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 941'e ulaştığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 78 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 56'ya, vaka sayısının 2 bin 185'e, iyileşenlerin sayısının 1362'ye yükseldiği kaydedildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı, 13 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 115 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkede toplam can kaybı 5 bin 173'e, vaka sayısı da 96 bin 590'a yükseldi. Hastalığa yakalananlardan 60 bin 651'i sağlığına kavuştu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 535'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 13 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1882'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 32 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1045'e ulaştığı duyuruldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle, 3 kişinin vefat ettiğini, 229 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 364'e, toplam vaka sayısının da 64 bin 541'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 57 bin 794'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 20 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1398'e, iyileşenlerin sayısının 1241'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 288 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 115 bin 368'e, iyileşen sayısının da 112 bin 88'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193'te kaldığı kaydedildi.

Koronavirüs, Filistin, Lübnan, Kuveyt, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 03:23

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü         
17:47
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi         
16:18
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi         
15:55
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü         
15:51
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı         
15:21
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı         
14:01
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü         
12:29
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı         
12:26
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu         
12:02
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek         
11:40
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek         
09:31
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 04:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei