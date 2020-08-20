Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 29, Tunus'ta 3 kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'de 9 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 29, Tunus'ta 3 kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'de 9 yeni vaka tespit edildi. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 743'e çıktığı belirtildi. Ülkede 1510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 46 bin 313'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 21 bin 576'a ulaştığı aktarıldı. Tunus Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 113 kişinin enfekte olduğunu duyurdu. Son veriler ışığında toplam can kaybının 60'a, vaka sayısının 2 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısının 1395'e yükseldiği kaydedildi. Filistin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin enfekte olduğu belirtildi. Açıklamada, toplam vaka sayısının 109'a, iyileşen hasta sayısının da 71'e yükseldiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 02:11

Kaynak: AA

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