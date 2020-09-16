Son dakika haberleri... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 805'e, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 402'ye, Libya'da 383'e, Tunus'ta 123'e, Gazze'de 16'ya yükseldi.

Son dakika haberleri... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 805'e, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 402'ye, Libya'da 383'e, Tunus'ta 123'e, Gazze'de 16'ya yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha vefat etti ve 536 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 805'e, vaka sayısı da 91 bin 196'ya yükseldi. Virüse yakalanan 250 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 84 bin 363 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 842 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece, can kaybının 402'ye, toplam vaka sayısının 81 bin 782'ye, iyileşen sayısının 71 bin 456'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha vefat ettiğini, 94 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybı 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, son rakamlarla vaka sayısının 2 bin 100'e, iyileşenlerin sayısının 356'ya çıktığı kaydedildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 629 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 383'e, vaka sayısının 24 bin 144'e, iyileşen sayısının da 13 bin 252'ye yükseldiği ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 241 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ölü sayısının 123'e, vakaların 7 bin 623'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 262'ye yükseldiği ifade edildi.

Umman, Tunus, Libya, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi         
21:02
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:45
Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı         
20:37
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi         
19:58
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei