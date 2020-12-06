Son dakika haberleri! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 1444'e, Libya'da 1231'e, BAE'de 592'ye yükselirken, Katar'da vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 557 kişinin enfekte olduğu, 488 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1444'e, vakaların 124 bin 886'ya, iyileşenlerin sayısının da 116 bin 354'e çıktığı ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1051 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 654 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1231'e, vakaların 86 bin 580'e, iyileşenlerin 56 bin 702'ye ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 1153 kişinin enfekte olduğu, 634 kişinin de sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, can kayıplarının 592'ye, vakaların 176 bin 429'a, iyileşenlerin sayısının da 159 bin 132'ye yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 125 kişinin enfekte olduğu, 216 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vakaların 139 bin 908'e, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 276'ya yükseldiği belirtildi.