Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 7 bin 977'ye, Cezayir'de 2 bin 840'a, Lübnan'da 1959'a yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 35 ölüm gerçekleştiği, 473 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 977'ye yükselirken, vaka sayısı da 460 bin 144'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 435 bin 686 oldu.
Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 259 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.
Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 840'a, vakaların 104 bin 92'ye, iyileşenlerin 70 bin 807'ye yükseldiği kaydedildi.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 53 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 144 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 38 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ölü sayısının 1959'a, vakaların 255 bin 956'ya, iyileşenlerin 154 bin 611'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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