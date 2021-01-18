Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

18.01.2021 23:15
Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 7 bin 977'ye, Cezayir'de 2 bin 840'a, Lübnan'da 1959'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 7 bin 977'ye, Cezayir'de 2 bin 840'a, Lübnan'da 1959'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 35 ölüm gerçekleştiği, 473 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 977'ye yükselirken, vaka sayısı da 460 bin 144'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 435 bin 686 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 259 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 840'a, vakaların 104 bin 92'ye, iyileşenlerin 70 bin 807'ye yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 53 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 144 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 38 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1959'a, vakaların 255 bin 956'ya, iyileşenlerin 154 bin 611'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Cezayir, Lübnan, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü
Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor         
23:41
Son Dakika: Yarından itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Son Dakika: Yarından itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak         
22:37
Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu         
22:17
İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz         
21:37
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti         
21:12
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde         
19:03
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı         
17:57
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 23:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei