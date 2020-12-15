Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

15.12.2020 07:03
Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 42, Cezayir'de 13 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 42, Cezayir'de 13 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 863 kişide virüs tespit edildiği, 4 bin 187 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 407'ye, vaka sayısının da 262 bin 477'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 222 bin 654'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saat içinde 13 kişi daha Kovid-19'a yenik düşerken, 431 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 603'e yükseldiği, virüse yakalanan sayısının da 92 bin 597'ye çıktığı, 60 bin 888 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Cezayir, Ürdün, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika


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