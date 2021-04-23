ABD'li bilim insanları, Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama sonrası radyasyona maruz kalan ebeveynlerin dünyaya getirdiği çocuklarda "ek DNA hasarı" bulunmadığını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, çalışma, Maryland'de bulunan ABD Ulusal Kanser Enstitüsünden (NCI) bir grup araştırmacı tarafından yürütüldü.

Çalışmada patlama sonrası nükleer santral ve çevresini temizlemek için görevlendirilmiş işçilerin ve onların patlamadan sonra dünyaya getirdikleri çocuklarının genomları incelendi.

Araştırmada 1987-2002 döneminde doğan kişilere ve felaketten sonra gebe kalanlara odaklanıldı.

ABD'li bilim insanları, Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama sonrası radyasyona maruz kalan ebeveynlerin dünyaya getirdiği çocuklarda "ek DNA hasarı" bulunmadığını ortaya koydu.

Çalışmanın, "insanların yüksek dozda radyasyona maruz kalmalarının gelecekteki çocukların üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını gösteren ilk çalışma" olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrası radyasyona maruz kalan ve çocuk sahibi olmaktan korkan birçok kişi için umut olacağını belirtti.

Çalışma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması

1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin toplamda 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.

Çernobil faciası

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı.