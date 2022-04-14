Son dakika haberleri | Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti

14.04.2022 22:37
Son dakika haberleri | Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tokat'ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Işıklar köyünde arazi anlaşmazlığı dolayısı ile aralarında husumet bulunan Selim K. (49) ile köy muhtarı Erdal Özsoy (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeği ile Özsoy'a 3 el ateş açan Selim K. olay yerinden kaçtı. Muhtar hayatını kaybederken, zanlı Selim K. ise jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Köyde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. - TOKAT

YORUMLAR
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Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı Cip yanarak kullanılmaz hale geldi Cip yanarak kullanılmaz hale geldi

Av Tüfeği, Muhtar, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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