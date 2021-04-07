Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü

07.04.2021 11:41

Son dakika haberlerine göre Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü -Dava, Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan'ın hakkındaki kararın...

Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü

-Dava, Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi

İSTANBUL - Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan'ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava tanık Burak Yılmaz'ın dinlenmesi için ertelendi.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

Turan'ın avukatları bozma ilamına katılmadıklarını söyledi

İstinaf Mahkemesinin bozma ilamına karşı savunma yapan tutuksuz sanık Arda Turan'ın avukatları, bozma ilamına katılmadıklarını, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Burak Yılmaz'ın Fransa'da olduğunu ve ligler bittiğinde hazır edeceklerini söyledi.

Arda Turan'ın zorla getirilmesi talep edildi

Bozma ilamına katıldıklarını söyleyen müşteki Ada Şahin'in vekili ise müvekkili ile tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez'i sonraki celse hazır edeceğini söyledi. Vekil beyanında, Arda Turan hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Müşteki Özlem Ada Şahin'in vekiline tanık Onur Ürkmez'i hazır etmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, sanık ile müştekinin duruşmada hazır olmalarına dair ara karardan dönülmesine hükmetti.

Sanık Arda Turan'ın vekillerine tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı 'hakaret' suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in avukatları, 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti. Kararda, "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" kaydedilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme', ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü
Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü
Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü
Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü

Burak Yılmaz, Arda Turan, İstanbul, Berkay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü - Son Dakika


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