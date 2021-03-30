Son dakika haberleri: Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Okçu ve Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Giriş ve çıkışlara 10 gün kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.