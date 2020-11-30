Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Hacıali köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.
- Kaynak: AA
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