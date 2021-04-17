Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde 10 gün karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın ardından köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika