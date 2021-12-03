Son dakika haberleri | Ardahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldı
03.12.2021 00:57
Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan Valiliği, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Ardahan Valiliği, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona 405 personelin katıldığı açıklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nda Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor. PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla başlatılan operasyon, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan merkez ve Göle ilçesinde yürütülüyor. - ARDAHAN
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