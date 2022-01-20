Ardahan'da hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye de ceza kesildi.

Kent merkezinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, operasyon düzenledi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 5 bin 457 lira ceza kesildi.

Ayrıca suça konu bir miktar paraya da el konulurken, kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Çıldır ilçesinde ise çeşitli tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık olayında evlerde çalınan bisiklet, bilgisayar, cep telefonu, kamera, saat, banka kartları, kolye yüzük, küpe ve diğer kişisel eşyalar da sahiplerine teslim edildi.