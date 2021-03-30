Son dakika haberleri... Ardahan'da iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ardahan'da iki köy karantinaya alındı
30.03.2021 20:35
Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Göle Kaymakamı Haluk Koç başkanlığında toplandı. Toplantıda, Okçu ve Karlıyazı köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı. - ARDAHAN
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