Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi
17.12.2020 16:09
Son dakika haber... Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.
Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 15 günde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.
Sitelerden 7'sinin müstehcen içerikli, 13'ünün de yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.
Son Dakika Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı