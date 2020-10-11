Son dakika haberleri! Ardahan'da kaçakçılığa yönelik drone ile yol denetimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ardahan'da kaçakçılığa yönelik drone ile yol denetimi yapıldı
11.10.2020 18:21
Son dakika haberine göre Ardahan'da jandarma ekipleri, hayvan hırsızlıkları ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla drone ve narkotik köpeği ile denetim yaptı.
Ardahan'da jandarma ekipleri, hayvan hırsızlıkları ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla drone ve narkotik köpeği ile denetim yaptı.
Jandarma ekipleri, Çıldır Kaymakamlığı koordinesinde Çıldır- Arpaçay kara yolunda durdukları araçları özel eğitimli narkotik köpekle tek tek ararken, uygulama drone ile havadan görüntülendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, sürcülerin kimlik kontrollerinin yanı sıra araçlarda bulunanların da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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