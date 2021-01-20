Son dakika haberleri: Ardahan'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanak ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bomba Arama köpeği "Sağın"ında destek verdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, 12 büyükbaş hayvana ait küpe ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alandı.
Kaynak: AA
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