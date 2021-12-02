Son dakika haberleri... Ardahan'da terör örgütü PKK'ya karşı Eren kış 9 Şehit J. Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Ardahan'da terör örgütü PKK'ya karşı Eren kış 9 Şehit J. Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

ARDAHAN - Ardahan Valiliği Eren Kış-9 Şehit J. Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 405 personelin katıldığı açıklandı.

Operasyonda Ardahan il Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan tim ve personel görev alıyor.

PKK/KCK terör örgütünü Ülke gündeminden çıkarmak teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Merkez ve Göle İlçesi Mülki sınırları içerisinde yürütülen Eren kış 9 Şehit J. Er Cevdet Çelenk operasyonu başladı.