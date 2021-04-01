Son dakika haberleri! Ardahan'da uyarıcı madde ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ısıtma aparatı bıçak ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars'tan Göle ilçesine pazarlamak amacıyla uyuşturucu madde getiren 4 kişiye Çobanköy köy yolu üzerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta yapılan kontrolde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ısıtma aparatı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi. - ARDAHAN