Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı
05.04.2021 15:10
Son dakika haber... Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri ile Hanak İlçe Jandarma ekiplerince Hanak ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN
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