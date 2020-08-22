Son dakika haberleri: Ardeşen'de sağanak; sel sularına kapılan otomobil yoldan çıktı - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan selde, otomobil suya kapıldı. Sürücü, kaya parçaları arasındaki otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yukarı Durak köyünde heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Köyde bir otomobil hareket halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenip yoldan çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücüsü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İlçe özel idare ve belediye ekipleri, sel suları ile taşıdığı balçık ve çamurla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.