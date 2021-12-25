Son dakika haberleri... ARDEŞEN'DE YANGINDA ÇATI VE DERNEK KATI KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir binada çıkan yangında çatı katı ile alt kattaki dernek binası kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Merkez Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak alt kata sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı ve üst kattaki dernek binası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.