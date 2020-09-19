DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8
Arhavi sahilinde hortum kameradaARTVİN'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Arhavi sahilinde hortum kamerada
ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Arhavi ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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