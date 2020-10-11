Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

11.10.2020 23:21
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında telefon alışverişi tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında telefon alışverişi tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabanca ile ayaklarından vurulan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Ali İmran A. ile Fevzi A., internet üzerinden telefon alışverişi yapmamak üzere öğlen saatlerinde Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile buluştu. Bir kafede oturan iki grup, telefon alışverişini tamamladı. Aradan geçen kısa süre sonra iddiaya göre satılan telefonun arızalı olduğu iddiası ile iki grup sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İmran A. ve Fevzi A. taksi ile öğlen alışveriş yapılan kafeye geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce, Fevzi A. belinden çıkardığı tabanca ile karşı gruba ateş açtı. Olayda, Emre T., Emre K. ve Kadir K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayı gerçekleştiren iki kardeş olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

KAFEDEKİ BULUŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Bu arada iki grubun olaydan saatler önce bir kafede buluşup alışveriş yaptığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı - Son Dakika

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