Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniköy Mahallesinde yaşayan Hamza Gönüllü komşu Yeşiltepe Mahallesindeki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Gönüllü, olay yerinde hayatını kaybetti. Gönüllü'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.