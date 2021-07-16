Arizona'yı sel vurduSel sularında aracıyla mahsur kalan baba ve kızları kurtarıldı - Son Dakika

- Arizona'yı sel vurdu

Sel sularında aracıyla mahsur kalan baba ve kızları kurtarıldı

ARIZONA - ABD'de meydana gelen sel sonucu metrelerce sürüklenen araçta mahsur kalan baba ve kızları uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinine bağlı Catalina bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede baba ve 2 kızı sel suları nedeniyle metrelerce sürüklenen bir araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu selde mahsur kalan baba ve kızlarını aracın üst kısmından girerek kurtardı.

Yetkililer, bölgede yağışın şiddetlenebileceği uyarısını yaptı.