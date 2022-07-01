Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü

01.07.2022 21:47
Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü

Son dakika haberler: BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.

Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü - Son Dakika
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