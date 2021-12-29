Üye Girişi
Son dakika haberleri... Arjantin'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Arjantin'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

29.12.2021 20:00
Son dakika haberleri... Arjantin'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Son dakika haberi: BUENOS Arjantin'in güneyindeki orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'in güneyindeki orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Patagonya bölgesinde bulunan Neuquen eyaletine bağlı Alumine bölgesinde, orman yangınlarına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan pilot ve teknisyen yaşamını yitirdi.

Neuquen eyalet yönetimi tarafından yangınla mücadele için kiralanan helikopterin düşmesi nedeninin henüz tespit edilemediği ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Formosa eyaletlerinde çıkan orman yangınlarının saatte 50 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor.

Neuquen eyaletinde aralık ayının ortalarında yıldırım düşmesi nedeniyle başladığı belirtilen orman yangının 4 bin hektarlık bir alanı tahrip ettiği tahmin ediliyor.

Arjantin Çevre Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı başlangıcından aralık ayının başına kadar orman yangınları ülkede 300 bin hektardan fazla alana yayıldı.

YORUMLAR
500

Arjantin, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Arjantin'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara da müjdeyi verdi Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara..         
19:51
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
19:48 Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım
19:48 İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın
19:46 Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip
19:14 Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı
19:05 2. Lig ekibi Ankaraspor Türkiye Kupası'ndan elendi
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 20:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Arjantin'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement