Son dakika haberleri... Arjantin Ulaştırma Bakanı Meoni, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Arjantin Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, aracının takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arjantin Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bakan Meoni'nin Cuma günü Rosairo kentinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ailesinin yanına gitmek üzere Buenos Aires eyaletine bağlı Junin kentine doğru yola çıktığı belirtildi. Meoni'nin kullandığı aracın yerel saatle 22.00 sıralarında San Andres de Giles yakınlarında takla attığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Bakan Meoni'nin ölümüne yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetimizin Ulaştırma Bakanı Mario Meoni'nin ölüm haberini aldığım için büyük bir üzüntü içindeyim. Yorulmak bilmeyen ve dürüst bir politikacıyı kaybettik. Örnek bir yetkiliydi" ifadelerini kullandı.

Meoni, Devlet Başkan Alberto Fernandez'in göreve başladığı Aralık 2019'dan beri Ulaştırma Bakanı olarak görev yapıyordu. - BUENOS AIRES