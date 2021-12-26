Üye Girişi
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

26.12.2021 20:51

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Dezenfektan şakası ile yakılmıştı, 14 gün sonra hayatını kaybetti Bursa'da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı.

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Dezenfektan şakası ile yakılmıştı, 14 gün sonra hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bursa Şehir Hastanesi'nde 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi         
20:58
Manchester City-Leicester City maçında enfes goller Manchester City-Leicester City maçında enfes goller         
20:17
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23

Son Dakika Haberleri
20:58 Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi
20:37 Yargı dizisine korona engeli
20:31 Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır
20:16 Manchester City-Leicester City maçında enfes goller
20:07 Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı
20:00 Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor
19:59 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı
19:16 Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
19:04 Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı
18:46 Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 21:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement