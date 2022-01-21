Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika

SAMSUN'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K. (42), kahvehanede tartıştığı arkadaşı F.A.'yı bıçakladı. Olay bir iş yeri kamerasına yansırken, kaçan şüpheli polisi görünce saklandığı evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen E.K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K., çay ocağında oturduğu sırada yanına gelen F.A.'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralayıp kaçtı. Bacağından yaralanan F.A., çevredekilerin yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.