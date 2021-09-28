KOCAELİ'de, evde kavga ettiği arkadaşı Fatih Kula'yı (28) bıçaklayarak öldüren Volkan Koşdaş (29), haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Şubat'ta, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, Fatih Kula, Taşkın İ. ve Volkan Koşdaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Kula yaşamını yitirdi, Koşdaş ise yaralandı. Tedavisinin ardından Volkan Koşdaş tutuklandı, Taşkın İ.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Volkan Koştaş ve Taşkın İ. hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bir önceki duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı , sanıkların kavgada birbirlerini bıçakladıkları hatırlatıldı. Mütalaada, Volkan Koşdaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Taşkın İ.'nin ise Volkan Koşdaş'ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtilen mütalaada, sanık hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası uygulanması istendi.Davanın bugün görülen duruşmasına Volkan Koşdaş ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Volkan Koşdaş, öldürme niyetinin olmadığını, davet üzerine eve gittiğini belirterek, "Saldırıyı onlar başlattı. Bana küfrettiler, hakarette bulundular. Fatih sert bir cisimle başıma vurdu, bıçak çekti. Olay bir anda gerçekleşti. Böyle bir olay başıma geldiği için çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Volkan Koşdaş'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl hapse indirdi. Kavgaya karışan Taşkın İ. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.